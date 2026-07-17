/ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ! ₹7,999ಕ್ಕೆ VW 32-ಇಂಚಿನ QLED TV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

VW 32 Inch QLED TV: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ Visio World (VW) ತನ್ನ 32 ಇಂಚಿನ Frameless Series HD Ready QLED TV (VW32MAX)ಯನ್ನ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹14,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 47% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹7,999 ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ, 24W ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸೌಂಡ್, IPE ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು HDMI ಹಾಗೂ USB ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್
VW32MAX ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ Frameless Design. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
32 ಇಂಚಿನ HD Ready QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 32 ಇಂಚಿನ HD Ready (1366×768) QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 178 ಡಿಗ್ರಿಯ ವಿಶಾಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನ (Viewing Angle) ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
60Hz Refresh Rate ಇರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
24W ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸೌಂಡ್
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 24W ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಗೂ Stereo Surround Box Speakers ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ವಿಭಿನ್ನ Sound Modes ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
IPE Technology ಮತ್ತು Cinema Mode
VW32MAXನಲ್ಲಿ IPE Technology, Cinema Mode, Cinema Zoom ಹಾಗೂ Eco Vision II ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
* 2 HDMI Ports
* 2 USB Ports
ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ Set-top Box, Blu-ray Player, Gaming Console, Pen Drive ಹಾಗೂ External Hard Disk ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು
ಈ ಮಾದರಿಯ ಟಿವಿಗೆ 4-Star Energy Rating ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 46 kWh ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಈ ಟಿವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವವರು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ QLED ಟಿವಿ ಬಯಸುವವರು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ಗೆ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ OTT ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* 32 ಇಂಚಿನ HD Ready QLED Display
* 1366×768 Resolution
* Frameless Premium Design
* 60Hz Refresh Rate
* 178° Viewing Angle
* 24W Stereo Surround Speakers
* 5 Sound Modes
* IPE Technology
* Cinema Mode & Cinema Zoom
* 2 HDMI Ports
* 2 USB Ports
* 4-Star Energy Rating
* ಬೆಲೆ: ₹7,999 (MRP ₹14,999)
ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವೇ?
₹8 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ VW32MAX ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. Full HD ಅಥವಾ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ HD Ready QLED ಟಿವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Visio World VW32MAX 32-inch Frameless HD Ready QLED TV ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ₹7,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.