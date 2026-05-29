ಈ ಟಿವಿ Android ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, YouTube, Netflix, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. Google Play Store ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
VW Smart TV: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ VW ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಸ OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 32 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ VW32AQ1 ಮಾದರಿ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
VW 80 ಸೆಂ.ಮೀ. (32 ಇಂಚು) OptimaX Series ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ HD Ready QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ LED ಟಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು OTT ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿ Android ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, YouTube, Netflix, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. Google Play Store ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಟಿವಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯ ಮೂಲಬೆಲೆ ₹18,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 53% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹8,999ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ VW OptimaX Series ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ Smart TV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.