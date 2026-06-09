VW Smart TV: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ VW Pro Series 43 ಇಂಚಿನ 4K Ultra HD Smart QLED Google TV ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹54,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದೀಗ 60 ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹21,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
VW43GQ2 ಮಾದರಿಯ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 109 ಸೆಂ.ಮೀ. (43 ಇಂಚು) ಗಾತ್ರದ 4K Ultra HD QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರ (Living picture)ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 10-bit QLED ಪ್ಯಾನೆಲ್, HDR10+, HLG ಹಾಗೂ Full Array Local Dimming ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟಿವಿ 93% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. MEMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ VW Pro Series ಟಿವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 50 ವಾಟ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು Dolby Audio ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮನೆಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ Google TV ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ Kids Profile, Watchlist ಹಾಗೂ Google Assistant ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 2GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. Quad Core Processor ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಟಿವಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, Dual-Band Wi-Fi ಹಾಗೂ Bluetooth 5.1 ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. eARC ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಝಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ, ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಸಮತೋಲನದಿಂದ VW Pro Series 43 ಇಂಚಿನ QLED Google TV ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.