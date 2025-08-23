itel zeno 20 Smartphone: ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ಐಟೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಫೋನ್ 6,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ ಸರಣಿಯ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ನಂತೆಯೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಝೀನೋ 20 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಫೋನ್ 3GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 6,899 ರೂ. ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅರೋರಾ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 300 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 20 ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಈ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ HD+ IPS ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು 90Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 4G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
|
ಐಟೆಲ್ ಝೀನೋ 20
|
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.6 ಇಂಚು, 90Hz
|
ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಯುನಿಸಾಕ್ T7100
|
ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4 GB, 128 GB
|
ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 15W
|
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13 MP, 8 MP
|
OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಗೋ
ಐಟೆಲ್ನ ಈ ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ ಟಿ7100 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4 GB RAM ಮತ್ತು 128 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, DTS ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಈ ಫೋನ್ ಐವಾನಾ 2.0 ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಗೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 15W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.