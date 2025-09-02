ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ

Ranjitha R K
Sep 02,2025

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದಾದರೆ ಮೊದಲು ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮ್ ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಬೇಡಿ.

ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿ ದೋಸೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲೇಳುತ್ತದೆ.

ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಚಪಾತಿ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಪಾತಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾವಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಿ .

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಎಂದೂ ದೋಸೆ ಕಿತ್ತು ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

