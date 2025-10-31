ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕು? ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ?

Smartphone Tips: ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ RF (ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ) ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಅಡಿ (ಸುಮಾರು 1 ಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ವಿಕಿರಣ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
