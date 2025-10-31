English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕು? ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ?

Smartphone Tips: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:19 PM IST
    • ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
    • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು
    • ಫೋನ್ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕು? ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ?

Smartphone Tips: ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್‌ ನೋಡುವುದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ RF (ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ) ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಅಡಿ (ಸುಮಾರು 1 ಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ವಿಕಿರಣ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರೈತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ದಿನದಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕೋಬ್ರಾಪೋಸ್ಟ್ ನದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ; ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿರುಗೇಟು

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

