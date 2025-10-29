ಐಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ i ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
what is meaning of letter i in iphone: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ. ಆದರೆ ಈ ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಐ ಅಕ್ಷರದ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:47 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಿನವರು “i” ಎಂದರೆ “Internet” ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ
  • ಐಫೋನ್‌ನ್ನು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು

what is meaning of letter i in iphone: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “ಐಫೋನ್” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ “i” ಅಕ್ಷರದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, 99% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ! ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಐಫೋನ್‌ನ್ನು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೇಗವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಫೋನ್ ಅನೇಕರ ಕನಸಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ "i" ಅಕ್ಷರವು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಭಾಗವಲ್ಲ — ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನವರು “i” ಎಂದರೆ “Internet” ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, “i” ಅಕ್ಷರವು ಐದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ — Internet, Individual, Instruct, Inform ಮತ್ತು Inspire. ಅಂದರೆ, ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ, ಕಲಿಸಲು, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌

ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, “i” ಅಕ್ಷರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು iMac, iPod, iPad, iPhone ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, “i” ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಲ್ಲ — ಅದು ಆಪಲ್‌ನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

