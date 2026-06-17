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ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಆಪ್: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Telegram Business Model: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 17, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:15 PM IST
ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಆಪ್: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಆಪ್: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
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