Telegram Business Model: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಪ್, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 90 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಪ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್' ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 'ಫ್ರೀಮಿಯಂ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಡೌನ್ಲೋಡ್, 4GB ವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ 'ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಎಂಬ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಕೇವಲ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು 'ಸೂಪರ್ ಆಪ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಪ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ 'ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಎಂಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ 'The Open Network' (TON) ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಮತ್ತು 'ಟನ್ಕಾಯಿನ್' ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ ಒಳಗಿನ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಪಾವತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ, ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.