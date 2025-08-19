English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ PVRನ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಸ್ಕೃತ ರೂಪ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ...

What is PVR Full Form: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಮೃತಸರ ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಟ್ರಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 19, 2025, 06:47 PM IST
    • ಪಿವಿಆರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಏನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?
    • ಪಿವಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ
    • ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ PVRನ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಸ್ಕೃತ ರೂಪ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ...

What is PVR Full Form: ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಪಿವಿಆರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಈ ಹೆಸರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಪಿವಿಆರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಏನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಪಿವಿಆರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ʼಪ್ರಿಯಾ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್‌ಶೋʼ. ಪಿವಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಮೃತಸರ ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಟ್ರಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ೧೯೮೮ ರಲ್ಲಿ, ಬಿಜ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪಿವಿಆರ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿರೀಸ್‌. ಪಿವಿಆರ್ ದೇಶದ ೭೧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ೧೭೬ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ೮೫೪ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮುಂತಾದ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿವಿಆರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ೧೦೨ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪಿವಿಆರ್ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ನಂತರ, ಪಿವಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಪಿವಿಆರ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಒಎಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಲೀನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು. ವಿಲೀನದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಪಿವಿಆರ್ ಐಎನ್ಒಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಿವಿಆರ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಬಿಜ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

