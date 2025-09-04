English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನಿದು ವಿಕ್ರಂ ಚಿಪ್..? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ವಿಕ್ರಮ್-32 ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 11:37 PM IST
  • 32-ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 3.3V ವಿದ್ಯುತ್, 100 MHz ಕ್ಲಾಕ್ ವೇಗ
  • ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ: 10 mA ಕ್ವಿಯೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, 500 mWಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
  • ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: -55C ರಿಂದ 125C

ಏನಿದು ವಿಕ್ರಂ ಚಿಪ್..? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
Photo Courtsey: X

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ 32-ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-32' ಅನ್ನು ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ)ದ ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್) ತಯಾರಿಸಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರದ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಕ್ರಮ್-32 ಎಂದರೇನು?

ವಿಕ್ರಮ್-32 ಎಂಬುದು 2009ರಿಂದ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 16-ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್1601ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 180nm ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ವಿಕ್ರಮ್1601ನ ಸ್ವದೇಶಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಕ್ರಮ್3201 ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್1601 ಕಸ್ಟಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ISA), ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಎಡಾ (Ada) ಭಾಷೆಗೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಡಾ ಕಂಪೈಲರ್, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಲಿಂಕರ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ (IDE) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.ವಿಕ್ರಮ್3201ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ60 ಮಿಷನ್‌ನ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಪೋಯಂ-4)ನ ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.Image generated using Gemini

ವಿಕ್ರಮ್-32ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಕ್ರಮ್-32 ಮೈಕ್ರೊಚಿಪ್ 32-ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಏಕ 3.3V ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 MHz ಕ್ಲಾಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 10 mAಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಿಯೆಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500 mWಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ -55ºC ರಿಂದ 125ºC ವರೆಗಿನ ವಿಶಾಲ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 181-ಪಿನ್ CPGA ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಕ್ರಮ್-32 152 ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, 20-ಬಿಟ್ ಬಾಹ್ಯ ವಿಳಾಸ ಬಸ್, 256 ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು 32-ಬಿಟ್ ಟೈಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂನಿವೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಎರಡು ಆನ್-ಚಿಪ್ 1553B ಬಸ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್‌ನ 180nm CMOS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವ

ವಿಕ್ರಮ್-32ನ ಅನಾವರಣವು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

