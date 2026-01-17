ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಸ್‌, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆದ್ರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿರುಚಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ, ಟ್ವಿಟರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಪ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ಲೀಲ, ಗೌಪ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದಾಗ Stopncii.com ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇತರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ಪೇ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೈಬರ್ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ cybercrime.gov.in ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
