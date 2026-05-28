WhatsApp Hidden Features: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ 5 ರಹಸ್ಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ.
WhatsApp Hidden Features 2026: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ʼವಾಟ್ಸಾಪ್ʼ ಈಗ ಕೇವಲ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನವೀಕರಣಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಹೌದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ವಂಚನೆಯ ಕರೆಗಳು, OTP ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಶೇರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಬಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳು, ನಕಲಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲ ಐದು ಅಗತ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 5 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
* ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಫೀಚರ್ (Two-Step Verification Feature):
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಪದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಟಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, 6-ಅಂಕಿಯ PIN ಅನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ನಿಮ್ಮ OTP ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಮತ್ತು OTP ವಂಚನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆಯಾಗಬಹುದು.
ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಫೀಚರ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು > ಖಾತೆ > ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
* ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ (Silence Unknown Callers Feature):
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, "ಅಜ್ಞಾತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೌನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3. ಚಾಟ್ ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (Chat Lock Feature):
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಾಟ್ ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4. ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (Privacy Control Feature):
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿರುವುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಮಾಹತಿಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ಅಥವಾ "ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
5. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಫೀಚರ್ (Disappearing Messages Feature):
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Disappearing Messages ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಚಾಟ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು, OTP ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು, 7 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ 90 ದಿನಗಳ ಟೈಮರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಬಹುದಾಗಿದೆ.