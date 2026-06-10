WhatsApp Plus : ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಫೈಲ್ಗಳು, ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೆಟಾ (Meta) ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್' (WhatsApp Plus) ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್?: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮೆಟಾ ವೆರಿಫೈಡ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ 'ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್' (Blue Tick) ಬಯಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ (Business Accounts) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ (Free Trial) ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 79 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು (Unsubscribe) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಥೀಮ್ಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಐಕಾನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಾಟ್ಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಟ್ ಪಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ 'WhatsApp Plus' ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ 'ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿ' ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು (Payment Method) ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೇವೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ, ವಾಯ್ಸ್/ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.