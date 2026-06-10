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ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು?

WhatsApp Subscription : ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಪ್‌ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಹೌದು.. ಇದು ನಿಜ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 10, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:06 PM IST
ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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