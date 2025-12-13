English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಟಾ

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಟಾ

Whatsapp updates : ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:19 PM IST
    • ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
    • ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
    • ಗುಂಪು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಟಾ

New Whatsapp upgrades : ನೀವು ಈಗ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಥಿತಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಫೂಚರ್‌ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಟ್ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುಂಪು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ 2,999 ರೂ.ಗೆ Vivo P4X ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಧ್ವನಿ ಚಾಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಗ್ರುಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.. 

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮಿಡ್‌ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೆಟಾ AI ನೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೂಗಲ್‌ಗೆ "ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀಡುವ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಪೋಸಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚು

WhatsApp ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ WhatsApp ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

