ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ.. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ!

WhatsApp wedding card scam : ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಈ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1.9 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಅಲ್ಲ.. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅವರು ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು APK ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 1.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಸೈಬರ್ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೈಲ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, APK ಫೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ WhatsApp ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೋಸದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
ಅಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು:
1. ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
2. ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
3. APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Google Play Store ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ.
4. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
5. ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
