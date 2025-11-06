WhatsApp Ban: ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಐಒಎಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಳೆಯ ಓಎಸ್ (ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್'ನ ಅಧಿಕೃತ FAQ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ 15.1 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್-ಪ್ರೈಮ್ ಮನರಂಜನೆ ! ಅದು ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಐಒಎಸ್ 15.1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಓಎಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಓಎಸ್ ಎಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 'About' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಆರಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು UPI! ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣ ವಹಿವಾಟು
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 'General' ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 'About' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೆತ್ನಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ ಓಎಸ್ (ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.