ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೌದು, ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಟಿಪಿ-ಲಿಂಕ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೈಫೈ 8 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.ವೈಫೈ 8 ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವೈಫೈ 8 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಐಇಇಇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಾಗಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟಿಪಿ-ಲಿಂಕ್, ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿ ವೈಫೈ 8 ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.ವೈಫೈ 8 ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯೋಜನೆಯತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 8 ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ.ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ 6GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 8 ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.