English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:10 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 8 ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ
  • ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ
  • ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ 6GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ.. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ, ತೊಲಗುವುದು ಕಷ್ಟ!
camera icon7
Astro Tips
ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ.. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ, ತೊಲಗುವುದು ಕಷ್ಟ!
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ
camera icon4
Auspicious Conjunction
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ವಿವಾಹ!
camera icon6
Tara Sutaria
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ವಿವಾಹ!
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೌದು, ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಟಿಪಿ-ಲಿಂಕ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೈಫೈ 8 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.ವೈಫೈ 8 ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವೈಫೈ 8 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಐಇಇಇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಾಗಿ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟಿಪಿ-ಲಿಂಕ್, ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿ ವೈಫೈ 8 ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.ವೈಫೈ 8 ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯೋಜನೆಯತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 8 ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ.ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ 6GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 8 ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author
Wi-Fi 8 TechnologyQualcomm TP-Link Wi-Fi 8 TestWi-Fi 8 FeaturesNext Generation Wi-FiWi-Fi 8 vs Wi-Fi 7 speed

Trending News