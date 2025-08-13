ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ...?

Gold mines in India: ಚಿನ್ನವು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂತರ, ಬಿಹಾರವು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ 44 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 25 ಪ್ರತಿಶತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 21 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನವು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,133 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ನವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು-ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.