ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು.. RR ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು!

Kal Somani who bought Rajasthan Royals: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟವು ದಾಖಲೆಯ $1.63 ಬಿಲಿಯನ್ 15,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಇತರ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಬಡಾಲೆ ಈ ಮೊದಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅರಿಜೋನಾ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಎಡ್ಜ್, ಟ್ರುಯೊ.ಎಐ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ (Truyo.AI and Academian)ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (Walmart family), ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯು ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಜಿಎಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೌದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15,301,00,00,000 ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್.. RR ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಖರೀದಿಸಿದೆ?
ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ 20ರ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ 71 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ.. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ..