  ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು.. RR ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು!

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು.. RR ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕುರಿತೇ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 10:04 PM IST
  • 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ
  • ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಇತರ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೈಪೋಟಿ
  • ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ

Kal Somani who bought Rajasthan Royals: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟವು ದಾಖಲೆಯ $1.63 ಬಿಲಿಯನ್ 15,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್‌ನ ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಇತರ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಬಡಾಲೆ ಈ ಮೊದಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅರಿಜೋನಾ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಎಡ್ಜ್, ಟ್ರುಯೊ.ಎಐ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್‌ (Truyo.AI and Academian)ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (Walmart family), ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿಯು ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಜಿಎಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೌದು. 

ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

