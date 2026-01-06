English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ?

ಕಬ್ಬಿಣ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಇವೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:47 AM IST
ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿದರೆ ಸಾಕು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯೋಣ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್‌, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಳಿಕೆ, ಅದರ ಬಲ ಅಥವಾ ಗಡಸುತನ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಬ್ಬಿಣವೇ ಬೇರೆ ಇವುಗಳು ಸ್ಟೀಲ್‌, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.   

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದರೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಕ್ಕು, ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್‌ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 0.05 ಮಿ.ಮೀ. ಅಷ್ಟೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 1 ಮಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೂ ಇದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

