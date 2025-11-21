English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ..? ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ..? ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

back seat of a bike: ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:16 PM IST
  • ಇದು ಗಾಳಿ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಬೈಕಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ..? ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

back seat of a bike: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ. ಹುಡುಗರಿಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟು ಸವಾರನ ಸೀಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸೀಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ

ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಗಲದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಟೈರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕವು ಬೈಕಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೈಕಿನ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎರಡು ಟೈರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೈಕು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಂತೆ, ತೂಕವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೈಕು ಚಲಿಸುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸವಾರನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುರಾಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಬೈಕಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸವಾರನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೇಗದ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

