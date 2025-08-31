English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್‌ ಡೇಟಾ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ..? ಎಚ್ಚರ.. ಫೋನ್‌ ಹಾಳಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ..!

Mobile data: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಚ್ಚರ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈಗಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತ್ಯಜಿಸಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:36 PM IST
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವೈರಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
  • ಡೇಟಾ ಆನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon6
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
camera icon7
Nivetha Thomas Latest Photos
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ!!
camera icon5
Mercury Retrograde Ends In Leo
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ!!
ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್‌ ಡೇಟಾ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ..? ಎಚ್ಚರ.. ಫೋನ್‌ ಹಾಳಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ..!

turn off data at night: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವವರು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು.. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕ.  ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಆನ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವೈರಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಆನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು, ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುರಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಡೇಟಾ ಉಳಿತಾಯ: ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TVS ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೇಲವ 99,900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿತಾಯ: 
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ನವೀಕರಣಗಳಿಲ್ಲ: ಅನೇಕ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ನವೀಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
 

mobile dataWifiturn off data at nightphone privacyHealth benefits

Trending News