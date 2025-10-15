English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಯ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅಪ್ಡೇಟ್‌!

ಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಯ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅಪ್ಡೇಟ್‌!

Windows 11: ಕೆಲವು ಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Last Updated : Oct 15, 2025, 12:04 PM IST
  • ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಒಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
  • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಕಳಪೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
camera icon5
Baba Vanga 2088 prediction
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
ಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಯ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅಪ್ಡೇಟ್‌!

Windows 11 Update: ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಒಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ತನ್ನ ನವೀನ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹಲವು ಪಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸ OSಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಹ್ಯಾಂಗ್‌ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ:

ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುಸಿತ. ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ TPM 2.0 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಇಂಟೆಲ್ ಅಥವಾ AMD ರೈಜೆನ್ 2000 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಕಳಪೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಗಮನಕ್ಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಡ್ರೈವ್ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ:

 NVMe SSD ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಂಡೋಸ್ 11 ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನವೀಕರಣಗಳು ಈ SSD ಗಳ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಪ್‌ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಹೊಸ OS ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ತಯಾರಕರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ:

ಹಾಗೆಯೇ, ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ಕರಪ್ಟ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಟ್ ಆಗದಿರುವುದು, ಆಗಾಗ ನೀಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು (Blue Screen of Death) ತೋರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ!
ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು 'Go Back' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು.

ಹಿಂದಿರುಗುವ ಹಂತಗಳು (Go Back Option):

Settings ಗೆ ಹೋಗಿ.
System Recovery ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
Recovery options ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "Go back" ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ನಂತರ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಅನ್ನು ಮರು-ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು:
ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್: ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: PC Health Check ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಂಡೋಸ್ 11 ನ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ: ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ SSD, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೆರಿಫೆರಲ್‌ಗಳ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಕರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಚನೆ: ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ರಚಿಸಿ.

ಭದ್ರತಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ): ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್‌ವಾಲ್‌ನಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Windows 11Windows 11 UpdateWindows update issuesWindows 11 problemsOS upgrade

Trending News