ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು; ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸಲಹೆ ಮೂಲಕ...

Saving tips for middle class families: ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಲವಾದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಪಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ. ಆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು, ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೌಶಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮಗುವಿನ ಜನನದಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ (SIP) ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪೋಷಕರು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, PPF ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮರುಪೂರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ
ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಲವಾದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದ 25% ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ EMI ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬದಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 35% ಒಳಗೆ EMI ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (NPS) ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿವೃತ್ತಿ SIP ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30-35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಧನಗಳು ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೌಶಿಕ್ ಮಿಂಚಿನ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಂತಹ ಸರಳ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ SIP ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರದ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಈ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ:
- ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ 72 ಲಕ್ಷ
- PPF, EPF ಮತ್ತು NPS ಮೂಲಕ ರೂ 28 ಲಕ್ಷ
- ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ 8 ಲಕ್ಷ
- ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ 15 ಲಕ್ಷ
ಸರಾಸರಿ ರೂ 22 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ 1.2 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ವಿವೇಕಯುತ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ತ್ವರಿತ ಲಾಭಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಿಧಾನವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.