  • ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಇದೇ !

ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ನಮ್ಮ ದೇಶದ 6 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಯಂತೆ. ಇವರು ತಮಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.   

ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.   

ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ  ಬಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳು,ಆಫರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ  ಬಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳು,ಆಫರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಷನ್,ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.  

ಮೆಹಂದಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕೂಡಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 

ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವೂ ಸೇರಿದೆ.ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವೂ ಸೇರಿದೆ.ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 
 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

