XElectronನ iProjector 3 Plus: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ XElectron 300-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 20W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 4K ಕಟೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಭಾವನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿ
XElectron ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 25,000-ಲುಮೆನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2000 ANSI ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. iProjector Plus 3 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ 60-ಇಂಚಿನ, 150-ಇಂಚಿನ ಅಥವಾ 300-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ
ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ + 3 ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ.
20W ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್
ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ 20W ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವೈಫೈ 6 ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು HDMI, USB ಮತ್ತು LAN ಮೂಲಕ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ PC, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
XElectronನ iProjector 3 Plus ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ₹27,990 ಇದೆ. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.