ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Xiaomi 14 Civi ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ಈ ಆಫರ್‌ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:27 AM IST
  • ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ Xiaomiಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಬರುವ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 49% ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ
  • ಈ Xiaomi ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.55-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Xiaomi 14 Civi ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ಈ ಆಫರ್‌ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ...

Xiaomi 14 civi deals

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್‌ನ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ Xiaomiಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಬರುವ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 49% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Xiaomi 14 Civiಯನ್ನ 27,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫೋನ್ 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GBನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 54,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 50%ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 1,250 ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ! ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳರಿಯದ ದರ ತಲುಪಿದ ಚಿನ್ನ

ಈ Xiaomi ಫೋನ್ 6.55-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 3000 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, HDR10 +ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Xiaomi 14 Civiನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM ಜೊತೆಗೆ 512GB ವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 67W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

Xiaomi 14 Civi ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 12MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 32MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

xiaomi 14 civixiaomi 14 civi price cutxiaomi 14 civi dealsAmazonAmazon Great Indian Festival Sale

