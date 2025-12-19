English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Xiaomi 17 Ultra ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Xiaomi 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:28 PM IST
  • Xiaomi ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
  • Xiaomi 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Xiaomi 17 Ultra Global Release: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Xiaomi ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ Xiaomi 17 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. Xiaomi ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ Xiaomi 17 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ Xiaomi ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಟ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ! ಒಂದು ಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್.‌..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, Xiaomi 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1-ಇಂಚಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

Xiaomi 17 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಸುಮಾರು 83,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Xiaomi 15 Ultraಯನ್ನ ಹೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 8% ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Xiaomi ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಾಂತರವು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿದಾರರು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

