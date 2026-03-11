Xiaomi 17 ಮತ್ತು Xiaomi 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ Xiaomi 17 ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Xiaomi 17 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಜರ್ಮನ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರಕ ಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
Xiaomi 17 Ultra ವಿಶೇಷಣಗಳು
Xiaomi 17 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 3500 ನಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ತೂಕ 218.4 ಗ್ರಾಂ. ಫೋನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Xiaomi 17 Ultra 90W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Xiaomi 17 Ultra LOFIC ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 75–100mm ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 200MP 75–100mm ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Xiaomi 17ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಅದೇ ರೀತಿ Xiaomi 17 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 3500 ನಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ತೂಕ 191 ಗ್ರಾಂ. ಈ ಫೋನ್ IP68 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವೆಂಚರ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. Xiaomi 17 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. Xiaomi 17 Ultra ಮತ್ತು Xiaomi 17 ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು Xiaomi HyperOS 3.5ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
Xiaomi 17 Ultra ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 16GB RAM ಮತ್ತು 512 GB ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,39,999 ಇದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ₹10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ₹1,29,999 ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ₹19,999 ಬೆಲೆಯ ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Xiaomi 17 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಶಿಯೋಮಿ 17 ನ 12GB + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹89,999 ಇದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.