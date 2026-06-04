Xiaomi 17T with Leica cameras launched in India: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ Xiaomi ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ Xiaomi 17T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, Leica ಸಹಯೋಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Xiaomi 17T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹59,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 12GB RAM ಹಾಗೂ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹64,999 ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ₹5,000 ತನಕ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹54,999ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಫೋನ್ ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
Xiaomi 17Tನಲ್ಲಿ 6.59 ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪರದೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೃದು ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Gorilla Glass 7i ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 8500 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Xiaomi 17T ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. Leica ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP 5X ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು 5X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
|ಶಿಯೋಮಿ 17 ಟಿ
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ
|6.59 ಇಂಚು, HD+, 120Hz, 1.5K AMOLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|12 GB + 512 GB
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|6500mAh, 67W, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP+ 50MP + 12MP, 32MP
|ಓಎಸ್
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಹೈಪರ್ ಓಎಸ್
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Xiaomi 17T ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 67W ಹೈಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Xiaomi ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
Android 16 ಆಧಾರಿತ HyperOS 3 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ Xiaomi 17T, AI ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. IP68 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ Xiaomi 17T, OnePlus, Vivo ಮತ್ತು Samsung ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.