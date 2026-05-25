Xiaomi 17T Series: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Xiaomi ತನ್ನ ಹೊಸ Xiaomi 17T Series ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮೇ 28ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Xiaomi 17T ಮತ್ತು Xiaomi 17T Pro ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Xiaomi 17T Proನಲ್ಲಿ Snapdragon 8 Gen ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 200MPವರೆಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು Xiaomi ಈ ಸರಣಿಯನ್ನ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ Xiaomi ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 5000mAhಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Xiaomi ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ಹೊಸ 17T ಸರಣಿ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. Samsung, Realme ಮತ್ತು OnePlus ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ Xiaomi ಹೊಸ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Xiaomi 17T ಸರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.