Xiaomi 18 Pro Max Launch: ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ Xiaomi ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Xiaomi 18 Pro Max ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Xiaomi 18 Pro Max ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಲೀಕ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, Xiaomi ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಹೊಸ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕಾರ Xiaomi 18 Pro Maxನಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ LOFIC ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
8,500mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ Xiaomi 18 Pro Maxನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು Xiaomiಯ ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೊಡ್ಡ 2K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ Xiaomi 18 Pro Maxನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.9 ಇಂಚಿನ 2K OLED ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ನ್ಯಾರೋ ಬೆಜೆಲ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ Snapdragon ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Xiaomi 18 Pro Maxನಲ್ಲಿ Qualcommನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲೀಕ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 2nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿಪ್ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
AI ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, Xiaomi ತನ್ನ HyperOS ಮೂಲಕ AI ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, AI ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ Xiaomi 18 Pro Max ಅನ್ನ 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ Xiaomi 18 ಹಾಗೂ Xiaomi 18 Pro ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ
ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ 2K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದು, Xiaomi ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಅಂತಿಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.