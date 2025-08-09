Xiaomi & Redmi Smartphone: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾನರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 8300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಹಾನರ್ ನಂತರ ಈಗ ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿಯ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 8,500mAh ನಿಂದ 9,000mAh ನಡುವಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೊಸ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ಚೀನಾದ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (DCS) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Weiboನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, Xiaomi ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 8500mAh ನಿಂದ 9000mAh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ ದಪ್ಪವು 8.5mm ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿಯ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟರ್ಬೊ 5 ಪ್ರೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 4 ಪ್ರೊನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 7,550mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟರ್ಬೊ 5 ಪ್ರೊ 8,000mAhನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ರೆಡ್ಮಿ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಶಿಯೋಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಈಗಾಗಲೇ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಾನರ್ ಪವರ್ 2ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾನರ್ X70 8,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ದಪ್ಪ 7.96mm ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 27 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
