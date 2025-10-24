ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಯೋಮಿಯ 98 ಇಂಚಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 2026 ಸರಣಿಯನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು 98 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ XM9000 ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ 4 ಪ್ರೊವನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನ 55-ಇಂಚಿನ, 65-ಇಂಚಿನ, 75-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 85-ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 15,999 (ಸರಿಸುಮಾರು 1,94,000 ರೂ.). ಇದು ಒಂದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಿಡೀರ್ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 2160 x 3840 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5700 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ S ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ (VRR) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೀಸಿಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಚಲನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (MEMC) ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ XM9000 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ ಹೈಪರ್OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ Vs ಬ್ಯಾಂಕ್....ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು 80W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಾಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು HDMI, USB, LAN, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು Google Chromecastನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.