  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಯೋಮಿಯ 98 ಇಂಚಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಯೋಮಿಯ 98 ಇಂಚಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 2160 x 3840 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5700 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:20 PM IST
  • ಶಿಯೋಮಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • ಇದರ 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 2160 x 3840 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು HDMI, USB, LAN, ವೈಫೈ & ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೊಂದಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಯೋಮಿಯ 98 ಇಂಚಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 2026 ಸರಣಿಯನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು 98 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ XM9000 ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ 4 ಪ್ರೊವನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನ 55-ಇಂಚಿನ, 65-ಇಂಚಿನ, 75-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 85-ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 15,999 (ಸರಿಸುಮಾರು 1,94,000 ರೂ.)‌. ಇದು ಒಂದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ 98-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 2160 x 3840 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5700 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ S ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ (VRR) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೀಸಿಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಚಲನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (MEMC) ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ XM9000 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ ಹೈಪರ್‌OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ Vs ಬ್ಯಾಂಕ್....ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು 80W ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಾಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು HDMI, USB, LAN, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು Google Chromecastನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

