200MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Xiaomi Mi 18 Pro Max ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಹೊಸ 200MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:17 PM IST
  • 200MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Xiaomi Mi 18 Pro Max ಫೋನ್
  • ಈ ಫೋನ್ 22nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 200MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ

Xiaomi Mi 18 Pro Max Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, Xiaomi ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ 18 Pro Maxನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋನ್ 22nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ 200MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ LOFIC HDR 3.0 ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೇಮ್ ಗೇನ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಕರ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1/1.3 ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು 1/1.12 ಇಂಚುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವೋ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

