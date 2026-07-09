/117 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್‌, 95.5 ಕಿಮೀ ವೇಗ... ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

Yamaha Aerox-E Electric Scooter: ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಮಹಾ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ (Yamaha Aerox-E) ಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಏರೋಕ್ಸ್ 155ರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ದೆಹಲಿ ಬೆಲೆ ₹2.82 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಲಾಸಿ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಯುವಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇನಲ್ಲಿ ಎರಡು 1.5kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3.0kWh ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಶೇಕಡಾ 0ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 12.6 bhp (9.4kW) ಪವರ್ ಹಾಗೂ 48Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ 95.5 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವರ್ + ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇಗದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸವಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಮೋಡ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರು ಪವರ್ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಡಭಾಗದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಕಲರ್ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ ವೈ-ಕನೆಕ್ಟ್ (Y-Connect) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈಡ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್-ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಹಾಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 14 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 110-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 140-ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಗಲದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 139 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಪ್ರಬಲ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.