Realme P3 Lite 5G Smartphone: ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ 5G ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹10,749ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ P3 ಲೈಟ್ 5G ಆಫರ್
ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 12,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 12,999 ರೂ. ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 10,749 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 12,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 538 ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ 10,211 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಎಂಐ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನೀವು 524 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ EMIನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ರಿಯಲ್ಮಿ P3 ಲೈಟ್ 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ Realme ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 625 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ Realme ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕೇವಲ 7.94mm ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 32MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
