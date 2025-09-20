English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, UPI ಪೇಮೆಂಟೂ ನಡೆಸಬಹುದು ! ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ BSNLನ ಈ ಫೋನ್

BSNL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಫೋನ್, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:49 AM IST
  • ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು
  • BSNLನ ಈ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
camera icon5
shani margi 2025
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, UPI ಪೇಮೆಂಟೂ ನಡೆಸಬಹುದು ! ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ BSNLನ ಈ ಫೋನ್

ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ   ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳ ಆಳದವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇದೆ. BSNL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಫೋನ್, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು : 
BSNLನ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಯು ಐಫೋನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ BSNL ಫೋನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ! ಕೇವಲ 61 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ Netflix, Hotstar ಸೇರಿ 1000+ ಚಾನೆಲ್

BSNLನ 90,000 ರೂ. ಫೋನ್ : 
BSNLನ ಈ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 90,000 ರೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. IsatPhone 2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು Inmarsat ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.  BSNL ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಕೈಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಮಿಲಿಟರಿ, ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. BSNL ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ : 
ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, BSNL ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 3,360 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 36,960 ರೂ.. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 5,600 ರೂ. ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 61,600 ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಅಮೆಜಾನ್, flipkart ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 5,799 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು : 
BSNLನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್ (S2D) ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ  ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳು, SOS ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

BSNLBSNL PhoneUPI PaymentsBSNL Satalite Phone

Trending News