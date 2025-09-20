ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, UPI ಪೇಮೆಂಟೂ ನಡೆಸಬಹುದು ! ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ BSNLನ ಈ ಫೋನ್

ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳ ಆಳದವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇದೆ. BSNL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಫೋನ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು :
BSNLನ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಯು ಐಫೋನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ BSNL ಫೋನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
BSNLನ 90,000 ರೂ. ಫೋನ್ :
BSNLನ ಈ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 90,000 ರೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. IsatPhone 2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು Inmarsat ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. BSNL ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಕೈಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಮಿಲಿಟರಿ, ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. BSNL ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ :
ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, BSNL ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 3,360 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 36,960 ರೂ.. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 5,600 ರೂ. ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 61,600 ರೂ.
UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು :
BSNLನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್ (S2D) ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳು, SOS ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.