  AI ನ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ!

AI ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರು AI ಅನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿನ ಬದಲು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಗುಂಪಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ನೇಮಕಗಾರರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಾರರು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:34 PM IST
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ & ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಜೊತೆ 'ಬಿಯಾಂಡ್ AI, CVs & JDs' ಅನ್ನು ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದರು. 

AI ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ - ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ : AI ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ, AI ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಡೇಟಾವು 52% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ AI ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆನಂದ್ ಈ ವಿಕಸನವನ್ನು "ಹ್ಯಾಪ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ" ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, AI ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ AI ಎಂಬೆಡ್ : AI ಈಗ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈನ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರೂಪಕ : AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ AI ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಪ್ರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೈನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ವಾರ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ WeNow ಎಂಬ AI-ಚಾಲಿತ ಆಂತರಿಕ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. AI ನೌಕರರು ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶವಾಗುತ್ತಿದೆ.

AI ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ : ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಡೇಟಾವು 10 ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 9 (96%) ಈಗಾಗಲೇ AI ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ತಿರುಳಾಗಿ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು AI ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ - ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿರರ್ಗಳತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಜುವಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ : ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದ್ಯಂತ AI ನ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ್ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ AI ಕೌಶಲ್ಯ ನುಗ್ಗುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

