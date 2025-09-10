English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು Zelio ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದು

 Gracyi ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು  ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 10, 2025, 12:37 PM IST
  • ZELIO E ಮೊಬಿಲಿಟಿ -ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Gracyi ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರ
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು Zelio ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದು

ZELIO E ಮೊಬಿಲಿಟಿ -ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Gracyi ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಗರ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  Gracyi ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು  ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರ : 
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- 60V/30Ah
ಬೆಲೆ-66,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)

ಶ್ರೇಣಿ- ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಜೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರ : 
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- 60V/32Ah
ಬೆಲೆ- 54,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)

ಶ್ರೇಣಿ- ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 90 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇದು ಹೊಸ GSTಯ ಲಾಭ... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ; ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತ

ಜೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 72V/42Ah.ಇದರ ಬೆಲೆ 58,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) . ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ರಿಂದ 140 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಾಗುವುದು. ಇದು ಡೆಲಿವೆರಿ ಬಾಯ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರೇಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 140 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಓಡಬಹುದು. ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 60/72V BLDC ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 180 ಮಿಮೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 85 ಕೆಜಿ ಗಾತ್ರವಿದೆ. 150 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ. ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಢ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತು ! ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತಾಗುವುದು

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Electric ScooterZelio Electric ScooterGracyi face lift editionZelio electric scooter price

