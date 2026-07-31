हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ
Published: Jul 31, 2026, 08:20 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 08:20 PM
join
share
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ..!
Recommended Videos
02:22
ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು..?
12:20
ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ
01:25
3 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ; ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ
01:28
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಕರವೇ ಆಕ್ರೋಶ
02:23
ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಯೋಚನೆ..
04:02
ʼಕೋಪʼ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
01:01
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
01:51
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ: ಆರೋಪಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು
03:40
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
01:01
ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ : ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ
01:09
ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ
01:49
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
Trending
News
Photos
Videos
ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾನ್
2
ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ..! ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ.. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು?
3
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
4
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..! ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಕೆ. ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
5
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!