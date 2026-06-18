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Published: Jun 18, 2026, 09:25 PM|Updated: Jun 18, 2026, 09:25 PM
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ 1 ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:‌ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ 1 ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:‌ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
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