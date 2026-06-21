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Published: Jun 21, 2026, 06:15 PM|Updated: Jun 21, 2026, 06:16 PM

12ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್‌ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ

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