/15 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

Published: Aug 15, 2026, 09:55 AM|Updated: Aug 15, 2026, 09:55 AM
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಇಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು,
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಿಮಗಿಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.