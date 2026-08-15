/15 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 15, 2026, 09:55 AM|Updated: Aug 15, 2026, 09:55 AM
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಇಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಿಮಗಿಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

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