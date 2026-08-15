/15 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

Published: Aug 15, 2026, 09:45 AM|Updated: Aug 15, 2026, 09:45 AM
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.
ವೃಶ್ವಿಕ ರಾಶಿ:
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.