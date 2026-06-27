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Published: Jun 27, 2026, 03:20 PM|Updated: Jun 27, 2026, 03:20 PM
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾವು ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

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