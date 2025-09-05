English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗೋಭಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಥೆ

  • Sep 5, 2025, 11:00 AM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಗೋಭಿ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಟ್ಯೂಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೋಭಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಆತನ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಾಲಕ, ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೋಭಿ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಬಾಲಕನ ಚಾಲಾಕಿ ಕಥೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ತಾನೇ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

