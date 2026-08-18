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ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 18, 2026, 05:25 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 05:25 PM
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ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನದ ಕಾರಣ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ
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