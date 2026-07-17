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ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋಕೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್? ಹಲವರು ಬಂಧನ
Published: Jul 17, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 08:40 PM
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ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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