/ವಿಜಯ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋಕೆ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌? ಹಲವರು ಬಂಧನ

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Published: Jul 17, 2026, 08:40 PM|Updated: Jul 17, 2026, 08:40 PM
ವಿಜಯ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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