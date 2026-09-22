/ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

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Written ByBhimappa
Published: Sep 22, 2026, 12:30 PM|Updated: Sep 22, 2026, 12:30 PM
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್‌ ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಂದ್‌ ಬಂದ್‌ಗೆ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

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